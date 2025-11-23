Покрытый плесенью и граффити: забытый городом склеп фрейлины на Митрофаньевском

Почему его до сих пор не снесли?

Петербург умеет быть разным, и иногда за фасадами новых кварталов, кафе и стеклянных офисов вдруг проступает город, который словно застрял между веками.

На Митрофаньевском шоссе он проявляется особенно резко: прямо у дороги, среди промышленных зданий, стоит полуразрушенный склеп — единственный уцелевший фрагмент огромного Митрофаниевского кладбища.

В народе его называют «склеп фрейлины», хотя никаких документов, подтверждающих благородную историю, нет.

Как выглядело место, где сейчас шумит шоссе

Митрофаниевское кладбище когда-то было гигантским — свыше 400 тысяч погребений. Сюда везли умерших из больниц, богаделен, учебных заведений. На православной части хоронили купцов и чиновников среднего достатка, на лютеранской — заметных деятелей искусства, писателей, художников.

Храм, спроектированный Константином Тоном, снесли в 1929-м. Затем пришла барахолка, склады, свалки. К 60-м годам здесь уже никому не напоминали, что под колесами машин — бывшая некропольная земля.

Склеп, который чудом уцелел

Тот самый «склеп фрейлины» — последнее надземное захоронение на всём огромном поле бывшего кладбища. Постоянные вибрации от поездов, ветры, отсутствие ухода — всё это сделало своё дело.

Состояние у него сегодня чудовищное. Стены растрескались, штукатурка осыпается, внутри мусор, плесень и надписи, на которые смотреть просто стыдно. Охранная зона есть только на бумаге: символическая лента вдоль участка выглядит почти издевкой.

Планы на реставрацию — есть. Реставрации — нет

В 2014 году склеп включили в состав объекта культурного наследия. В 2019-м даже сделали красивый эскиз реставрации — аккуратная ротонда, восстановленные стены, оформленный вход.

Но между эскизом и реальностью пролегла стандартная для Петербурга пропасть: объект стоит заброшенным, и единственное, что меняется, — количество трещин.