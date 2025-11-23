Вода в Неве пойдёт на прибавку: синоптик Леус предупредил Петербург

В воскресенье в Петербурге устанавливается погода под влиянием края циклона, центр которого находится над Ботническим заливом. По словам специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса, в этот день ожидается преобладание облачности, временами небольшие осадки — дождь с возможным переходом в мокрый снег. Синоптик уточнил:
— Будет ветрено, возможно формирование нагонных явлений, вызывающих рост уровня воды в Неве.
Температурный режим в городе составит от +2 до +4, по области столбики термометров остановятся в диапазоне от 0 до +5 градусов. Преобладающим направлением ветра станет юго-запад, скорость достигнет 5–10 м/с с порывами. Значительных изменений атмосферного давления не ожидается, оно сохранится около 761 мм ртутного столба.
В начале следующей недели прогнозируется снег, возможна гололедица, в течение суток температура будет около 0...–2 градусов. Особенно осторожными стоит быть водителям и пешеходам. Синоптики подчеркивают: погодные условия будут сложными.