Где жить можно, а прописки нет: Госдума предлагает пустить временную регистрацию в апартаментах

Владимир Кошелев, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Государственной думы по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, выступил с предложением присвоить апартаментам в России отдельный статус. По его мнению, это позволит оформить временную регистрацию по месту пребывания с возможностью дальнейшего продления. Ключевая идея — определить апартаменты как недвижимость, пригодную именно для временного проживания.
Парламентарий отметил, что перевод таких объектов в категорию жилых помещений невозможен, так как соответствующий законопроект уже был отклонён на уровне Государственной думы. Кошелев пояснил, что если допустить возможность временной регистрации во всех нежилых помещениях, эта мера затронет не только апартаменты, но и другие виды недвижимости, что, по его словам, недопустимо.
Считаю, что «золотой серединой» в многолетнем споре может стать определение апартаментов как помещения, которое является недвижимым имуществом и пригодно для временного проживания. И, соответственно, [разрешить] временную в нём регистрацию с правом продления — заявил депутат в интервью информационному агентству.
В случае реализации инициативы, как подчеркнул Кошелев, на владельцев этих помещений не будет распространяться ряд льгот и гарантий — например, закрепление по месту жительства за поликлиникой, детским садом или школой. Этот аспект неоднократно становился поводом для споров, связанных со статусом апартаментов. Кошелев также указал, что социальные гарантии должны оставаться в рамках жилых объектов недвижимости.
Обсуждение юридического положения апартаментов на государственном уровне длится уже не один год. Тем не менее окончательного решения по этому вопросу пока не принято.