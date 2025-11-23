Родители перешли черту: Рособрнадзор объяснил, какой профессией опасно пугать детей

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев попросил родителей отказаться от привычки пугать детей «работой дворника», называя эту формулировку вредной и бесполезной. На Всероссийской встрече с родителями он заметил, что подобные угрозы не мотивируют школьников, а нередко только усиливают тревожность и приводят к конфликтам в семьях.

Музаев подчеркнул, что задача взрослых — не запугивать итогами экзаменов, а показывать ребенку доверие и готовность пройти через стресс вместе. По его словам, именно поддержка, а не давление помогает школьникам справляться с нагрузкой и не зацикливаться на страхе провала.

Интересно, что сама профессия, которой традиционно пугают детей, давно уже не выглядит как «наказание». По данным «Авито работы», дворники стали одной из самых востребованных категорий в ЖКХ в сентябре–октябре 2025 года: средняя предлагаемая зарплата выросла до 71,8 тысячи рублей в месяц — на 56% выше, чем годом ранее.

Рост объясняют подготовкой городов к зиме и нехваткой кадров: нужны сотрудники и на полный день, и на частичную занятость, поэтому доход зависит от количества смен.

Музаев напомнил, что экзамены — не рубеж, после которого «всё решено», и родителям важно задавать именно такую рамку. Поддержка, а не пугающие прогнозы, снижает стресс у школьников и помогает им лучше проходить испытания.