«Граната» на стойке регистрации: на Херсонской парень вымогал деньги у администратора отеля

Опубликовано: 23 ноября 2025 15:53
Задержанного направили в отдел полиции для проведения разбирательства.

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве денег с угрозой предметом, напоминавшим гранату. Операция прошла днем в субботу, когда поступило сообщение о неизвестном в апарт-отеле на Херсонской улице, дом 43/12. На месте событий бойцы Росгвардии задержали 21-летнего жителя Ленинградской области.

После задержания предмет, который был у мужчины, осмотрели специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион". Они пришли к выводу, что объект представляет собой пиротехническое изделие для страйкбола, по виду напоминающее боевую гранату Ф-1, однако угрозы для окружающих оно не представляло. Сам задержанный был доставлен в отдел полиции для выяснения дальнейших обстоятельств.

В городской полиции уточнили, что злоумышленник проник в помещение, где находился обменный пункт, и использовал две страйкбольные гранаты, а также зажег дымовую шашку. Далее он потребовал перевести всю криптовалюту, находившуюся в пункте, на указанный им электронный кошелек. При осмотре у него были обнаружены две страйкбольные гранаты.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о разбое. В данный момент решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Автор:
Юлия Аликова
Город
