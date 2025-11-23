Не там, где вы думали: где в Петербурге к новому туристическому сезону откроют новый причал

В этом году отдыхающие в Петербурге получат возможность воспользоваться новым маршрутом по воде. Уже в ближайшем сезоне в городе появится новая пристань на Карповке. Об этом рассказала Яна Макшина, руководитель городского бюро по туризму.
Она отметила, что гости города все чаще проявляют интерес к свежим вариантам знакомства с Северной столицей и уделяют особое внимание речным путешествиям. Власти города регулярно возвращаются к теме благоустройства водных пространств, ведь реки и каналы давно стали одними из символов Петербурга. Сейчас город ведёт обсуждение с одной из транспортных компаний, которых насчитывается около 280 тысяч.
Результатом переговоров должно стать обустройство нового маршрута с остановкой на реке Карповке. Как объяснила Макшина, туристы ожидают новинок на отдыхе, и реализация этого проекта позволит разнообразить досуг гостей. Ожидается не только запуск нового маршрута, но и создание современной инфраструктуры для приема судов.
Ожидается, что появление дополнительных водных маршрутов увеличит туристическую привлекательность региона.