Не там, где вы думали: где в Петербурге к новому туристическому сезону откроют новый причал

Новости по теме

Туризм без гида: как создать свой собственный маршрут по Петербургу

Перейти

Не Эрмитаж, а переговорные: как деловой туризм за год пополнил бюджет Петербурга на 82 млрд рублей

Перейти

Есть ли в Гаграх жизнь после сентября: что посмотреть в Абхазии зимой - короткий маршрут для самостоятельной поездки

Перейти

Балтика зовет: Санкт-Петербург и окрестности — маршрут для новичков, которые ценят необычное

Перейти

Где скользит сказка: пять атмосферных катков Петербурга и простые маршруты до каждого

Перейти