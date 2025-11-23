Городовой / Город / Дилеры рассекретили цифру: сколько китайских автобрендов уже на российском рынке
Дилеры рассекретили цифру: сколько китайских автобрендов уже на российском рынке

Опубликовано: 23 ноября 2025 15:12
По информации компании «Рольф», на российском рынке сейчас представлены свыше 60 автомобильных марок из Китая.

В ноябре этого года на российском рынке появилось уже 38 официально представленных марок автомобилей из Китая. Об этом сообщили в компании «Рольф», подчеркнув, что речь идет именно о производителях, чья продукция доступна для покупки на легальных основаниях. Кроме того, на территории страны можно встретить автомобили свыше 60 китайских марок, однако не все из них имеют официальный статус.

В компании добавили, что такие востребованные модели, как Lixiang и Zeekr, пока не входят в число официально присутствующих марок. Таким образом, несмотря на общее увеличение числа китайских производителей, некоторые популярные бренды ещё не прошли процедуру официального выхода на рынок России. Представители «Рольф» также обратили внимание на продолжающийся прирост не только основных компаний, но и их дочерних подразделений, ориентированных именно на российских покупателей.

«Очевидная тенденция — расширение количества автопроизводителей из КНР, представленных в России. Это происходит из-за роста представленности самостоятельных брендов, так и все чаще встречающихся суббрендов, ориентированных на российский рынок», — сообщили в компании «Рольф».
Юлия Аликова
