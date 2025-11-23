Городовой / Город / Институт имени Пушкина объявил главное слово 2025‑го — угадаете с третьей попытки
Опубликовано: 23 ноября 2025 14:36
Жюри конкурса выбрало «победа», «MAX» и «нейросеть» словами года в русском языке.

В 2025 году слово «победа» стало наиболее употребляемым, как сообщили в пресс-службе государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Это связано, в первую очередь, с масштабным отмечанием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло в прошлом году. Такой выбор подчеркивает важную роль этого понятия для культуры страны.

Ректор Института Пушкина Никита Гусев отметил:

Для российского общества «победа» — это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм.

Кроме слова «победа», в тройку лидеров по популярности за текущий год вошли также «Max», выступающее названием первого национального мессенджера, и «нейросеть». Среди других слов, предложенных к голосованию, были такие как «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник», а также «генерировать». Итоги подводились в результате проведённого опроса.

Юлия Аликова
Город
