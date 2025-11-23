Институт имени Пушкина объявил главное слово 2025‑го — угадаете с третьей попытки

В 2025 году слово «победа» стало наиболее употребляемым, как сообщили в пресс-службе государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Это связано, в первую очередь, с масштабным отмечанием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое прошло в прошлом году. Такой выбор подчеркивает важную роль этого понятия для культуры страны.
Ректор Института Пушкина Никита Гусев отметил:
Для российского общества «победа» — это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм.
Кроме слова «победа», в тройку лидеров по популярности за текущий год вошли также «Max», выступающее названием первого национального мессенджера, и «нейросеть». Среди других слов, предложенных к голосованию, были такие как «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник», а также «генерировать». Итоги подводились в результате проведённого опроса.