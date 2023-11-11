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Так обманывают и в супермаркетах, и в магазинах у дома: касается всех, кто берет продукты на вес

Так обманывают и в супермаркетах, и в магазинах у дома: касается всех, кто берет продукты на вес
Покупатели годами могут не замечать обман

Клиентов хитростью заставляют переплачивать.

Закупаться «по-крупному» люди стараются в супермаркетах с большим выбором продуктов. А вот мелочь вроде сыра или конфет на развес могут взять и в небольшом магазине у дома. Однако именно там покупателей и обманывают чаще всего.

Если заботливый продавец нарезал и взвесил за вас кусок сыра или колбасы, потрудитесь проверить эти цифры на контрольных весах. В большинстве случаев реальная масса продукта будет меньше той, что указана на этикетке. В эту ловушку доверчивые клиенты могут попадать годами.

Промышляют подобным и крупные супермаркеты, но не ради наживы. Дело в том, что не в каждом из таких магазинов есть лимит для списания на воровство покупателей. А закрывать недосдачу необходимо. Вот и приходится идти на уловки, рассказывает автор Дзен-канала «Консервы».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Покупки
11 ноября 2023 12:45
Мария Радионова
Мария Радионова
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