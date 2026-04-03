Полосатая пауза: зоопарк без тигров готовится к новому «жильцу»
Полосатая пауза: зоопарк без тигров готовится к новому «жильцу»

Опубликовано: 3 апреля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Молодым тиграм нужны особые условия.

В Ленинградском зоопарке после кончины амурского тигра Амадея в ближайшее время не появится новый полосатый хищник — для этого требуется обновление вольера. Об этом рассказали «МК в Питере» представители пресс-службы зоопарка.

Текущая ситуация

Сейчас в зоопарке нет тигров. Применяется специальная программа размножения различных видов, согласно которой куратор может перевезти в другой зоопарк на определенный срок.

Планы на будущее

Руководство зоопарка планирует ремонт вольера, который не обновляли из-за стресса для пожилого Амадея; он был приспособлен под нужды возрастных тигров.

«Молодым тиграм нужны особые условия. Мы такого крупного хищника заводить не будем, пока не сделаем подходящий вольер», — рассказал пресс-секретарь зоопарка.

Напомним, Амадей умер 22 февраля в возрасте 16 лет от дистрофии печени и почек на фоне сердечно-сосудистой недостаточности; он остался в памяти как любимый публики.

Автор:
Юлия Аликова
