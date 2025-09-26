На месте жилья — завод, а рядом — вечный покой: что Петербург поменяет у Волковского кладбища

Новости по теме

Инвестиции в недвижимость Петербурга: 5 районов, где квартиры взлетят в цене за 3 года

Перейти

500 километров дорожек и инвестиции в город: какие масштабные планы задумал в Петербурге кикшеринг

Перейти

Волковское кладбище: литературные надгробия и истории тех, кто покоится на самых известных «писательских мостках» — от Тургенева до Блока

Перейти

Семейная ипотека — не для инвестиций: какие ограничения могут появиться для покупки заветных квадратных метров

Перейти

Стулья с грибным запашком: в Петербурге запустили уникальное производство

Перейти