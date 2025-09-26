На месте жилья — завод, а рядом — вечный покой: что Петербург поменяет у Волковского кладбища

Территорию у Волковского кладбища начали готовить к застройке. КГА выдал задание на проекты планировки участков, где НПО спецматериалов возведет новое производство.
Половину локации занимает лютеранское кладбище, на другой — уже есть производственные корпуса.
Инвестиции в высокие технологии
НПО намерено строить «объекты для научных исследований и испытаний, делового управления, научно–производственной и выставочно–ярмарочной деятельности».
Общая площадь застройки — не менее 37 104 м2, высота — до 33/36 м.
Как пишет "ДП", это станет частью первого в России завода по производству высокомолекулярного полиэтилена. Материал, превосходящий кевлар, защищает от пуль и не тонет.