Получатся фантастически пышными: блины на дрожжах по этому рецепту удаются абсолютно всем

Можно есть с вареньем или завернуть внутрь начинку.

Не каждая хозяйка может похвастаться эталонными ажурными блинчиками. Многим никак не удается добиться тех самых дырочек, несмотря на добавление соды. Если вы тоже сталкиваетесь с такой проблемой, попробуйте приготовить тесто на дрожжах.

Вам понадобятся:

пшеничная мука — 300 г,

молоко — 300 мл,

сухие дрожжи — 7 г,

подсолнечное масло — 100 мл,

яйца — 3 шт.,

сахар — 60 г,

морская соль — 1 ст. л.,

теплая вода — 200 мл.

Яйца смешайте с сахаром и солью и взбейте до появления пузырей. Далее добавьте дрожжи, 70 миллилитров подсолнечного масла, молоко, воду и муку.

Затем тесту нужно дать настояться. Лучше поставить его в теплое место на 40 минут. По прошествии этого времени заготовку нужно перемешать и отправить «отдохнуть» еще на 40 минут.

После можно приступать к жарке, смазав сковороду небольшим количеством масла. Блины получатся всем на зависть, пишет портал «Еда».

Источник фото: KamranAydinov/freepik