Получатся фантастически пышными: блины на дрожжах по этому рецепту удаются абсолютно всем

Не каждая хозяйка может похвастаться эталонными ажурными блинчиками. Многим никак не удается добиться тех самых дырочек, несмотря на добавление соды. Если вы тоже сталкиваетесь с такой проблемой, попробуйте приготовить тесто на дрожжах.
Вам понадобятся:
- пшеничная мука — 300 г,
- молоко — 300 мл,
- сухие дрожжи — 7 г,
- подсолнечное масло — 100 мл,
- яйца — 3 шт.,
- сахар — 60 г,
- морская соль — 1 ст. л.,
- теплая вода — 200 мл.
Яйца смешайте с сахаром и солью и взбейте до появления пузырей. Далее добавьте дрожжи, 70 миллилитров подсолнечного масла, молоко, воду и муку.
Затем тесту нужно дать настояться. Лучше поставить его в теплое место на 40 минут. По прошествии этого времени заготовку нужно перемешать и отправить «отдохнуть» еще на 40 минут.
После можно приступать к жарке, смазав сковороду небольшим количеством масла. Блины получатся всем на зависть, пишет портал «Еда».
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