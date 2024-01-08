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Получатся фантастически пышными: блины на дрожжах по этому рецепту удаются абсолютно всем

Получатся фантастически пышными: блины на дрожжах по этому рецепту удаются абсолютно всем
Как приготовить идеальные блинчики на дрожжах

Можно есть с вареньем или завернуть внутрь начинку.

Не каждая хозяйка может похвастаться эталонными ажурными блинчиками. Многим никак не удается добиться тех самых дырочек, несмотря на добавление соды. Если вы тоже сталкиваетесь с такой проблемой, попробуйте приготовить тесто на дрожжах.

Вам понадобятся:

  • пшеничная мука — 300 г,
  • молоко — 300 мл,
  • сухие дрожжи — 7 г,
  • подсолнечное масло — 100 мл,
  • яйца — 3 шт.,
  • сахар — 60 г,
  • морская соль — 1 ст. л.,
  • теплая вода — 200 мл.

Яйца смешайте с сахаром и солью и взбейте до появления пузырей. Далее добавьте дрожжи, 70 миллилитров подсолнечного масла, молоко, воду и муку.

Затем тесту нужно дать настояться. Лучше поставить его в теплое место на 40 минут. По прошествии этого времени заготовку нужно перемешать и отправить «отдохнуть» еще на 40 минут.

После можно приступать к жарке, смазав сковороду небольшим количеством масла. Блины получатся всем на зависть, пишет портал «Еда».

Источник фото: KamranAydinov/freepik

Общество Рецепты
8 января 2024 12:15
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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