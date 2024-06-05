Помидорное побоище, день без штанов и не только: топ-6 самых необычных праздников в мире

Путешествуя по миру, можно застать множество самых необычных праздников. Некоторые из них настолько самобытны, что люди едут со всего мира, чтобы хоть глазком понаблюдать со стороны или же стать полноценными участниками действа.

День без штанов

Если вам доведется оказаться в США 12 января, не удивляйтесь, когда увидите в общественном транспорте людей без штанов. В 2002 году в стране придумали флешмоб, смыслом которого было проехаться в метро без брюк, сохраняя при этом невозмутимый вид. Позже он перерос в своеобразный праздник. Если в первый год акции раздеться рискнули всего семь человек, то в 2006 году их было уже 150.

Источник фото: Legion-Media

День кошек

В разных странах его отмечают в разные даты. В России чествование кошачьих происходит 1 марта, а, к примеру, в Японии — 22 февраля. Причем в Стране восходящего солнца праздник очень популярен. Там даже устраивают особый фестиваль, в ходе которого награждают четвероногих с самым уникальным поведением.

В Польше торжество приходится на 17 февраля. В этот день в стране организуют массовые игры с клубками шерстяных ниток. А в Бельгии 11 марта проходит кошачий парад.

День защиты от шума

Этот праздник отмечают 24 апреля. Он считается международным и призванным привлечь внимание общественности к проблеме шумового загрязнения. В некоторых странах в этот день существует традиция 15-секундного молчания. В это время также важно выключить все приборы, которые издают какой-либо звук.

Источник фото: Legion-Media

Праздник кур

Необычное торжество отмечают лишь в одном населенном пункте на территории США. 15 июля жители города Уэйн танцуют с курицами, раскрашивают цементные насесты, а также состязаются в скорости поедания куриных крылышек.

Источник фото: Legion-Media

День сони

Праздник в честь тех, кто любит поспать, устраивают 27 июля в Финляндии. Необычную церемонию можно наблюдать в городке Наантали. Там ежегодно выбирают главного соню, накрывают его одеялом и сбрасывают с пирса в воду. После этого жители следуют на центральную площадь, где гуляют до вечера.

День битвы томатами

Каждый год в последнюю среду августа главная площадь испанского города Буньоль окрашивается в красные цвета. Десятки тысяч граждан страны и туристов приезжают, чтобы принять участие в легендарном помидорном побоище. Фестиваль начинается после того, как кто-нибудь залезет на деревянный столб, предварительно смазанный мылом или маслом, и достанет оттуда хамон.

Помидоры завозят в город на грузовиках из Валенсии. Обычно они переспелые, а потому мягкие. Такой подход помогает избежать возможных травм.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media