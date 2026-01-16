«Почти сразу раздуваются» — я никогда не видел такой магии с тестом: это лучше любой выпечки в духовке

Существуют рецепты, которые передаются из поколения в поколение, гарантируя возвращение в беззаботное прошлое.

Бабушкины пончики, названные забавным словечком «хахаряшки», стали именно таким семейным сокровищем. Они отличаются невероятной лёгкостью, пористостью и, что самое удивительное, остаются мягкими даже на следующий день.

Приготовление этого лакомства требует минимум времени — по факту, “за 15 минут получается гора вкусняшек”.

Ингредиенты — простота и точность

Секрет успеха кроется в использовании кефира — основы, которая обеспечивает тесту необходимую влажность и пористость. Для приготовления потребуется:

Кефир — 400 мл (предпочтительно 2.5% или 3.2% жирности).

Мука пшеничная — 400 г.

Яйца куриные — 2 шт.

Сахар — 3 ст. ложки.

Ванильный сахар — 1 пакетик (около 10 г).

Разрыхлитель для теста — 12 г (1 стандартный пакетик).

Соль — 1/3 ч. ложки.

Масло растительное — для фритюра.

Смешивание: консистенция — залог пышности

Процесс начинается с объединения жидких компонентов. В миску вливается кефир, разбиваются яйца, добавляются соль, сахар и ванильный сахар.

Следующий шаг критически важен для формирования правильной текстуры: отмерянные 400 грамм муки смешиваются с разрыхлителем (12 грамм) до равномерного распределения.

“Теперь добавляем просеянную муку с разрыхлителем к кефиру и перемешиваем”.

Тесто должно получиться “чуть гуще, чем на оладьи”. Это густота — ключ к тому, что пончики не расплывутся при жарке и сохранят форму.

Искусство жарки: огонь и форма

Готовое тесто требует правильного подхода к термической обработке. В сотейник наливается растительное масло слоем в 1-2 см. Масло необходимо “хорошо разогреть и убавить огонь до среднего”.

Тесто набирается чайной ложкой и с помощью второй ложки опускается в горячее масло. Происходит мгновенная реакция: тесто “практически сразу раздувается и становится круглым, они даже переворачиваются сами”.

Жарка ведется до получения красивого золотистого цвета — непременно на среднем огне. Сильный огонь приведет к тому, что они подгорят снаружи, оставшись сырыми внутри.

Готовые изделия немедленно извлекаются шумовкой и перекладываются на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.

Отмечается любопытный факт: масла они в себя “практически не впитывают, подливать не придется, этого масла хватает чтобы пожарить все хахаряшки”.

Советы для сохранения мягкости и ответы на вопросы

Секрет того, что эти пончики остаются мягкими до двух дней, кроется в сочетании кефира и правильной консистенции теста.

“Благодаря кефиру и достаточному количеству влаги в тесте. Они остаются мягкими до 2 дней”.

При приготовлении важно следовать нескольким правилам:

Огонь: Всегда средний — это гарантирует равномерное пропекание. Тесто: Консистенция должна напоминать “очень густую сметану”. Хранение: Готовые “хахаряшки” лучше всего хранить при комнатной температуре под полотенцем или в хлебнице.

В отличие от выпечки в духовке, которая превратит их в маффины, именно жарка в масле придает им ту самую идеальную форму и хрустящую корочку.

Если же возникает желание приготовить несладкий вариант — достаточно убрать сахар, добавить больше соли и зелени, подавая их со сметаной. Этот проверенный годами рецепт обещает минимум усилий и максимум удовольствия.

