Посадите эти цветы на рассаду в январе: пышные клумбы получите уже в июне

В разгар зимы дачники не отдыхают от огорода. Ведь январь — самое время, чтобы посеять цветы на рассаду. Вот какие однолетники стоит сажать уже сейчас.

Прежде всего это касается эустомы, гвоздики, виолы, вербены и бальзамина. Также можно посадить львиный зев и сальвию.

У этих растений длительный период вегетации, так что если сеять их в грунт весной, они зацветут только в конце лета. Но благодаря рассаде вы сможете любоваться пышными бутонами уже в июне.

Также в январе стоит заняться посадкой цветов, которые выставляют в кашпо уже в апреле или мае для озеленения участка. К таким сортам относятся все виды петунии, лобелия, гацания, а также маргаритки, делится портал «Ваш цветок».

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