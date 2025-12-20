Посчитали до рубля: сколько россияне отдадут за новогодние подарки

В этом году большинство жителей России не собираются отказываться от традиции поздравлять близких с Новым годом подарками. Но значительная часть из них отмечает сокращение суммы, которую они готовы потратить на сюрпризы.

Такой вывод был получен в ходе исследования, в котором приняли участие 1200 человек, сообщает «Лента.ру».

По результатам опроса, 38 процентов респондентов сообщили, что им приходится сэкономить на новогодних покупках, примерно треть указали на рост расходов, а для 24 процентов суммы остались без изменений.

Основная часть опрошенных — 68 процентов — планирует ограничиться тратами в пределах 10 тысяч рублей.

Среди них 21 процент выделяет на подарки от двух с половиной до пяти тысяч рублей, 20 процентов — от одной до двух с половиной тысяч, 19 процентов — от пяти до десяти тысяч, и только 8 процентов удовлетворятся покупками на сумму менее одной тысячи рублей.

Готовность потратить более 10 тысяч рублей на подарки выражают 28 процентов участников опроса, а серьёзные траты, превышающие 20 тысяч рублей, допускают для себя лишь 4 процента.

В первую очередь, поздравлениями планируют порадовать самых близких. На первом месте среди адресатов стоят дети — их выбрали 32 процента опрошенных, затем идут супруги и партнёры (19 процентов), а также родители (столько же респондентов).

Около 18 процентов планируют сделать подарок самому себе, 17 процентов не забудут о друзьях. Презенты для коллег получают 5 процентов голосов, а для руководства лишь 2 процента.

Если говорить о том, кто получит наиболее ценные подарки, то 41 процент россиян выбирает для этого партнёра или супруга, 22 процента — детей, а 18 процентов — родителей.

По словам 21 процента опрошенных, скромные подарки предназначены для дальних родственников. Чуть меньшие траты россияне также готовы допустить по отношению к коллегам (18 процентов) и друзьям (15 процентов).

Напомним, что ранее называлась средняя ожидаемая сумма расходов на праздничный стол — примерно 10 тысяч рублей.

