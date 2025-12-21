Городовой / Город / После операции — кома: советник главы «Хедхантера» Терентьев впал в кому
После операции — кома: советник главы «Хедхантера» Терентьев впал в кому

Опубликовано: 21 декабря 2025 15:57
После проведённой процедуры у мужчины возникли осложнения, приведшие к остановке дыхания.

Виталий Терентьев, занимающий пост советника генерального директора сервиса по поиску работы HeadHunter, находится в тяжёлом состоянии после хирургического вмешательства. Ранее Терентьев прошёл через процедуру липосакции живота, после которой возникли серьёзные осложнения. Сразу после операции у него произошло нарушение дыхания, что потребовало срочной медицинской помощи и применения реанимационных мероприятий.

После критического ухудшения состояния пострадавшего оперативно доставили в одну из московских больниц. На данный момент он находится в медикаментозной коме, подключённый к аппарату искусственной вентиляции лёгких. О развитии событий стало известно из сообщений, опубликованных в средствах массовой информации.

Юлия Аликова
