После покупки квартиры первым делом сделайте вот что: убережете себя от проблем

После покупки жилья в новостройке многие въезжают в квартиру не сразу, а спокойно занимаются ремонтом. И нередко такие дома на стадии отделки и обстановки мебелью грабят. А все потому, что хозяева забывают выполнить одно простое, но очень важное действие.

Первым делом после заключения сделки нужно поменять замки. Дело в том, что застройщики, как правило, устанавливают самые дешевые. Они не отличаются надежностью и оказываются весьма хлипкими, так что воры с легкостью могут их вскрыть.

Чтобы избежать неприятностей, поменяйте дверной замок на более прочный. А уже после приступайте к ремонту и прочим хлопотам, связанным с предстоящим переездом, советует портал Security News.



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