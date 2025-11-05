Опасность миновала: жильцы возвращаются в «расселённый» дом в Петербурге

В Выборгском районе Северной столицы завершены работы по устранению опасности, возникшей в результате проседания земли у расселённого жилого здания. Жителям теперь разрешено вернуться в свои квартиры.
Это решение было принято после заседания районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности, состоявшегося 5 ноября, сообщает пресс-служба Смольного.
Дом по адресу 1-й Муринский проспект, 29/20 был ранее расселён по причине деформации грунта на близлежащей улице Харченко. Специалисты на протяжении нескольких суток работали круглосуточно, чтобы стабилизировать положение.
Теперь опасность полностью устранена, и комиссия разрешила жильцам вернуться в свои квартиры. Районные службы продолжают следить за состоянием участка. В ближайшее время будут проведены дополнительные проверки технического состояния дома и прилегающей территории.