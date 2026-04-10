После схода снега бадану — обязательно: 2 весенние процедуры для пышной зелени и роскошного цветения

Весенний уход за баданом

Бадан — растение, которое не у всех на слуху. Но садоводы, которые посадили его на участке, не жалеют о своем решении. Крупные кожистые листья украшают сад с ранней весны до поздней осени, а яркие соцветия, похожие на гиацинты, приковывают взгляд. Вдобавок бадан используют как чай — его листья заваривают и пьют, называя «монгольским» или «чагирским» чаем.

Автор канала «Моя успешная дача» рассказала, что много лет выращивает баданы и делится секретами ухода за растением. По ее словам, в уходе за ним самое основное — успеть провести работу до появления цветоносов.

Обрезка старых листьев

Как только сходит снег, на клумбе появляются перезимовавшие листья бадана. После зимы они имеют далеко не декоративный вид: черные, буро-коричневые, высохшие. Садовод советует срезать все старые, чёрные и засохшие листья «под ноль» острым секатором. Обрезку провести как можно раньше весной, пока цветочные стрелки ещё не показались из земли. После обрезки остаются самые молодые зелёные листочки. Растение становится опрятным и получает прилив энергии, которую направляет на рост новых сочных листьев и формирование мощных цветоносов.

Советы для новичков: если вы решили посадить бадан впервые, сейчас самое время. Но не сажайте его в сильной тени: там он растёт плохо. Лучше всего выбрать лёгкую полутень. На солнце бадан тоже растёт и не обгорает.

Если кустам стало тесно, весна — идеальное время для пересадки. Чем раньше её провести, тем быстрее приживётся растение. Летом пересаживать тоже можно, но в жару баданы придётся притенять и следить, чтобы почва не пересыхала.

Подкормка

Сразу после обрезки, когда бадан начинает активно наращивать зелень, ему требуется питание. Однако если растение изначально посажено в хорошо удобренную почву, в дополнительных подкормках оно не нуждается до трёх лет.

Если же земля на участке бедновата, достаточно внести удобрение один раз за сезон. В этот период бадану нужен азот для роста листьев и фосфор для будущего цветения.

Варианты подкормок:

Комплексное весеннее удобрение для садовых цветов (нитроаммофоска)

Настой коровяка или биогумуса. Также можно после уборки мусора подсыпать под каждый куст компост и хорошо его пролить.

Бадан любит частый полив. При достаточном увлажнении его листья становятся ещё крупнее и сочнее. Вот и весь весенний уход, резюмирует автор. Но в комментариях с таким подходом согласились не все.

"То, что вы выбрасываете, и есть чай. К тому же могут пострадать корневища. Мудрее природы не станешь - там некому обрезать и удобрять, поэтому растения здоровы и хорошо разрастаются".

