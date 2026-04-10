Проблемы на Автовокзале в Петербурге: нарушения исправят к следующей неделе

Опубликовано: 10 апреля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Проблемы на Автовокзале в Петербурге: нарушения исправят к следующей неделе
Проблемы на Автовокзале в Петербурге: нарушения исправят к следующей неделе
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Первый заместитель председателя профильного комитета Алексей Гончаров нагрянул на объект с проверкой.

Алексей Гончаров, первый зампред профильного комитета, проверил Автобусный вокзал Санкт-Петербурга. После инспекции объект и обслуживание пассажиров взяли под строгий контроль.

Во время визита он изучил инфраструктуру комплекса, оценил удобства для пассажиров и встретился с сотрудниками.

Были обнаружены проблемы, включая несоблюдение санитарных требований в залах ожидания и неисправную работу подъёмника для маломобильных групп.

Особый акцент сделали на доступности услуг, их качестве и комфорте для всех пассажиров.

Руководителей СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» обязали исправить недочёты и улучшить работу вокзала — дедлайн до конца следующей недели.

Как отметил Гончаров, автобусный вокзал — это визитная карточка города для множества приезжающих и уезжающих. Он обязан отвечать всем нормам качества и безопасности.

Автор:
Юлия Аликова
