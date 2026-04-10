Руки чешутся приготовить эту вкуснятину снова: кекс "Зебра" в микроволновке за 10 минут

Рецептом быстрого десерта, который готовится в микроволновке, поделилась автор Дзен-канала "Рецепты лайт".
Ингредиенты
яйцо — 1 шт., мягкий творог 0% — 170 г, рисовая мука — 25 + 5 г, какао — 5 г, ванилин — щепотка, разрыхлитель — 1/2 ч. л., подсластитель — 2 г (или 10 г сахара), шоколад — 10 г, молоко — 15 мл
Приготовление
Сначала я разбиваю яйцо в глубокую миску и добавляю мягкий творог. Затем всыпаю 25 г рисовой муки, разрыхлитель, щепотку ванилина и подсластитель. Тщательно перемешиваю массу венчиком или вилкой до получения полностью однородной консистенции без комочков. Тесто должно получиться гладким и достаточно густым.
Далее делю получившуюся массу на две равные части. В одну из них добавляю какао-порошок и хорошо перемешиваю до равномерного шоколадного цвета. В другую часть всыпаю дополнительные 5 г рисовой муки, чтобы обе смеси имели одинаковую плотность.
Небольшой контейнер или кружку объёмом около 250 мл слегка смазываю растительным или сливочным маслом. В центр формы поочерёдно выкладываю по одной чайной ложке светлого и шоколадного теста.
Отправляю кекс в микроволновую печь и готовлю при мощности 800 Вт в течение 4-5 минут. Чтобы тесто не убежало, рекомендуется один-два раза приоткрыть дверцу микроволновки во время приготовления. Готовность можно проверить зубочисткой — она должна выходить сухой.
Примерное время приготовления: 15 минут
