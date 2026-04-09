Пасхальный хит: слоёный салат, который исчезает первым — стал украшением праздничного стола

Неверноятный салат к праздничному пасхальному столу.

Этот салат выглядит настолько нарядно, что моментально становится центром внимания на праздничном столе. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Варим, жарим, рецепты".

Ингредиенты

куриное филе — 200 г, шампиньоны — 200 г, морковь по-корейски — 150 г, яйца — 3 шт., репчатый лук — 1 шт., сыр твёрдый — 100 г, соль и перец — по вкусу, майонез — для заправки.

Приготовление

Сначала я отвариваю куриное филе в подсоленной воде около 25-30 минут и оставляю остывать прямо в бульоне. Лук нарезаю мелкими кубиками, шампиньоны — небольшими кусочками. На сковороде разогреваю растительное масло, обжариваю сначала лук до прозрачности, затем добавляю грибы и готовлю до полного испарения жидкости. Даю начинке остыть.

Остывшее куриное филе нарезаю соломкой или разбираю на волокна. Сыр натираю на мелкой тёрке. Варёные яйца разделяю на белки и желтки: белки натираю на средней тёрке, желтки оставляю для финального слоя. Если морковь по-корейски слишком длинная, нарезаю её покороче.

На плоском блюде формирую салат в виде овала, напоминающего яйцо, выкладывая ингредиенты слоями: грибы с луком — затем сеточка из майонеза, морковь по-корейски с сеточкой майонеза, куриное филе также смазываю майонезом, тертые белки, тертый сыр и снова майонез. Финишный слой — натёртые желтки.

После сборки отправляю салат в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо пропитался.

Примерное время приготовления: 1 час

