Городовой / Город / Доставщики и подростки: Поляков за запрет электросамокатов на тротуарах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Доставщики и подростки: Поляков за запрет электросамокатов на тротуарах

Опубликовано: 10 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Перед введением такого ограничения необходимо решить два вопроса.

Вице-губернатор Кирилл Поляков одобрил предложение спикера ЗакСа Александра Бельского о запрете езды на электросамокатах по тротуарам. Он поделился этим мнением в беседе с «Фонтанкой».

Поляков считает, что перед таким запретом нужно урегулировать два момента: определить минимальный возраст для управления самокатами и усилить надзор за соблюдением норм и скоростного лимита.

За минувший год число штрафов нарушителям сократилось вдвое — с 100 тысяч в первый год мониторинга до 48 тысяч во второй, при этом методы контроля активно совершенствовались.

Вице-губернатор отдельно остановился на курьерах-доставщиках на электровелосипедах: инциденты с ними не снижаются, многие ездят без прав и слабо знают ПДД.

Власти Петербурга совместно с Москвой, другими субъектами и Минтрансом намерены создать общий свод правил поведения для курьеров и велосипедистов.

ЗакС уже разработал законопроект, который ужесточит условия для средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая запрет на их использование лицам младше 16 лет — это касается электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сигвеев и электоскейтов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью