Доставщики и подростки: Поляков за запрет электросамокатов на тротуарах

Вице-губернатор Кирилл Поляков одобрил предложение спикера ЗакСа Александра Бельского о запрете езды на электросамокатах по тротуарам. Он поделился этим мнением в беседе с «Фонтанкой».
Поляков считает, что перед таким запретом нужно урегулировать два момента: определить минимальный возраст для управления самокатами и усилить надзор за соблюдением норм и скоростного лимита.
За минувший год число штрафов нарушителям сократилось вдвое — с 100 тысяч в первый год мониторинга до 48 тысяч во второй, при этом методы контроля активно совершенствовались.
Вице-губернатор отдельно остановился на курьерах-доставщиках на электровелосипедах: инциденты с ними не снижаются, многие ездят без прав и слабо знают ПДД.
Власти Петербурга совместно с Москвой, другими субъектами и Минтрансом намерены создать общий свод правил поведения для курьеров и велосипедистов.
ЗакС уже разработал законопроект, который ужесточит условия для средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая запрет на их использование лицам младше 16 лет — это касается электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сигвеев и электоскейтов.