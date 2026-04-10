Названы самые подешевевшие подержанные автомобили в России: список удивил

Опубликовано: 10 апреля 2026 22:31
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рынок подержаных машин дешевеет всё стремительнее.

Эксперты "Авто.ру Бизнес" рассказали в беседе с "Автоновостями дня" о снижении цен на подержаные машины. Такая тенденция наблюдается уже второй месяц подряд.

Исключение из правил: какие марки стали дороже

Китайский автопром продолжает лидерство. Количество предложений по этим автомобилям в марте 2026 года увеличилось на 8% как по сравнению с февралем, так и в годовом выражении. Это говорит о растущей популярности китайских машин и их активном проникновении на вторичку.

Отечественные авто тоже подросли в цене и достигли средней стоимости 733 тысячи рублей. Иномарки (за исключением китайских) подорожали почти на 2%, достигнув отметки средней цены в 2,39 млн рублей.

Какие иномарки подешевели

Среди моделей, показавших наибольшее снижение цен, оказались Geely Emgrand (– 4,7%), Tank 500 (– 3%), ЗАЗ Chance (– 2,4%), Jaecoo J7 (– 2,2%) и LADA-2115 (– 2%). По регионам России среди лидеров снижения средней стоимости машин оказались Кировская область, Кабардино-Балкария и Ставропольский край. Наибольший рост цен зафиксирован в Самарской и Ярославской областях, Пермском крае, Удмуртии и Тамбовской области. В Москве и Санкт-Петербурге увеличение стоимости составило менее 2%.

Ранее мы писали о том, что цены на б/у авто в Петербурге взлетели.

Александр Асташкин
