Пенсия под контролем: финансист рассказала, как пенсионерам правильно вести бюджет и откладывать на мечту

Структурирование бюджета позволит пенсионеру понять, сколько денег на какие нужды он ежемесячно тратит и какие средства расходуются неоптимально.
Как вести бюджет пенсионерам, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
Составление финансового плана: За 7-10 дней до конца месяца
За 7-10 дней до конца месяца эксперт посоветовала начать составлять финансовый план на следующий месяц.
В нем необходимо указать все доходы пенсионера. Если у неработающих пожилых доходом является только пенсия, то у работающих помимо нее имеется еще и заработная плата либо доход от бизнеса (если пенсионер бизнесмен).
Запись обязательных расходов: Коммунальные услуги, питание, бензин
После того как человек зафиксировал свой доход, необходимо записать плановый показатель по обязательным расходам. Это может быть, например, оплата коммунальных услуг, питание. Если у пенсионера имеется автомобиль, можно включить затраты на бензин.
«Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует все свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку», — пояснила Ермилова.
Планирование крупных расходов и финансовых целей
По словам эксперта, благодаря финансовому плану также можно планировать крупные расходы или ставить крупные финансовые цели. Например, копить средства на отпуск.
В частности, можно откладывать от 10 до 20% своего дохода и фиксировать это в плане. А остальные средства распределить между своими расходами.
Советы для пенсионеров по управлению финансами
|Совет по управлению финансами для пенсионеров
|Описание и рекомендации
|Ведение учета доходов и расходов
|Регулярный контроль всех поступлений и затрат для понимания финансового положения и планирования бюджета.
|Составление финансового плана
|Планирование расходов на месяц вперёд с целью предотвращения спонтанных покупок и оптимизации бюджета.
|Анализ расходов
|Периодический пересмотр трат для выявления необязательных расходов и поиска возможностей для экономии.
|Установка финансовых целей
|Определение приоритетных накоплений и регулярное откладывание части дохода для достижения поставленных целей.
|Поиск дополнительного заработка
|Использование возможностей для подработки или реализации хобби, если позволяют здоровье и время.
|Обращение за профессиональной помощью
|Консультации с финансовыми специалистами или социальными службами при затруднениях в управлении финансами.
|Использование льгот и скидок
|Активное применение доступных пенсионерам налоговых и социальных льгот, скидок на товары и услуги.
|Бдительность в финансовых вопросах
|Предупреждение мошенничества и защита от финансовых злоупотреблений.
|Выявление необязательных трат
|Анализ расходов на развлечения, вредные привычки, импульсивные покупки, подписки и дорогие бренды с целью оптимизации бюджета.
Правильное управление финансами поможет пенсионерам не только обеспечить себе достойный уровень жизни, но и реализовать свои мечты и планы.