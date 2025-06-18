Пенсия под контролем: финансист рассказала, как пенсионерам правильно вести бюджет и откладывать на мечту

Как пенсионерам правильно распоряжаться деньгами, чтобы жить комфортно и позволить себе больше?

Структурирование бюджета позволит пенсионеру понять, сколько денег на какие нужды он ежемесячно тратит и какие средства расходуются неоптимально.

Как вести бюджет пенсионерам, агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.

Составление финансового плана: За 7-10 дней до конца месяца

За 7-10 дней до конца месяца эксперт посоветовала начать составлять финансовый план на следующий месяц.

В нем необходимо указать все доходы пенсионера. Если у неработающих пожилых доходом является только пенсия, то у работающих помимо нее имеется еще и заработная плата либо доход от бизнеса (если пенсионер бизнесмен).

Запись обязательных расходов: Коммунальные услуги, питание, бензин

После того как человек зафиксировал свой доход, необходимо записать плановый показатель по обязательным расходам. Это может быть, например, оплата коммунальных услуг, питание. Если у пенсионера имеется автомобиль, можно включить затраты на бензин.

«Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует все свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку», — пояснила Ермилова.

Планирование крупных расходов и финансовых целей

По словам эксперта, благодаря финансовому плану также можно планировать крупные расходы или ставить крупные финансовые цели. Например, копить средства на отпуск.

В частности, можно откладывать от 10 до 20% своего дохода и фиксировать это в плане. А остальные средства распределить между своими расходами.

Советы для пенсионеров по управлению финансами

Совет по управлению финансами для пенсионеров Описание и рекомендации Ведение учета доходов и расходов Регулярный контроль всех поступлений и затрат для понимания финансового положения и планирования бюджета. Составление финансового плана Планирование расходов на месяц вперёд с целью предотвращения спонтанных покупок и оптимизации бюджета. Анализ расходов Периодический пересмотр трат для выявления необязательных расходов и поиска возможностей для экономии. Установка финансовых целей Определение приоритетных накоплений и регулярное откладывание части дохода для достижения поставленных целей. Поиск дополнительного заработка Использование возможностей для подработки или реализации хобби, если позволяют здоровье и время. Обращение за профессиональной помощью Консультации с финансовыми специалистами или социальными службами при затруднениях в управлении финансами. Использование льгот и скидок Активное применение доступных пенсионерам налоговых и социальных льгот, скидок на товары и услуги. Бдительность в финансовых вопросах Предупреждение мошенничества и защита от финансовых злоупотреблений. Выявление необязательных трат Анализ расходов на развлечения, вредные привычки, импульсивные покупки, подписки и дорогие бренды с целью оптимизации бюджета.

Правильное управление финансами поможет пенсионерам не только обеспечить себе достойный уровень жизни, но и реализовать свои мечты и планы.