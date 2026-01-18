Городовой / Общество / Приехал из Петербурга в Москву и чуть не задохнулся: эти платные будки выглядят так, будто их поставили лет 15 назад и забыли убрать
Приехал из Петербурга в Москву и чуть не задохнулся: эти платные будки выглядят так, будто их поставили лет 15 назад и забыли убрать

Опубликовано: 18 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
туалет
Приехал из Петербурга в Москву и чуть не задохнулся: эти платные будки выглядят так, будто их поставили лет 15 назад и забыли убрать
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Существует некая мелкая деталь городской жизни — общественные туалеты, — которая ярко высвечивает различия в приоритетах двух главных городов России.

При каждом визите в Москву некий элемент инфраструктуры неизменно вызывает раздражение, особенно на фоне общего благоустройства и монументальности столицы. Это платные, убогие кабинки, разбросанные в самом центре города.

Убожество в самом сердце великолепия

Москва, город, который гордится своими новыми парками, ухоженными набережными и метро, которое “можно показывать туристам как отдельную достопримечательность”, имеет странное пятно на своем имидже.

Речь идет о тесных, часто плохо пахнущих уличных туалетных будках, за пользование которыми просят 50–60 рублей. Они выглядят так, будто их “поставили временно лет пятнадцать назад и с тех пор забыли убрать”.

В то время как Москва вкладывается в дорогостоящие общественные пространства, эта базовая потребность решается через сомнительные конструкции. Это выглядит несерьезно.

Дело не столько в стоимости — хотя платить 60 рублей за посещение туалета в центре выглядит абсурдно — сколько в полном несоответствии этих будок общему образу “красивого процветающего города”.

Эта “мелочь” выпадает из общей логики столичного развития.

Петербургский стандарт: чистота и доступность

В Северной столице ситуация кардинально иная. Несколько лет назад эта проблема была комплексно решена.

Общественные туалеты находятся в ведении Водоканала — они стационарные, чистые и, главное, бесплатные.

“Не «временно поставили кабинку», не «зайдите за жетончик», а обычный городской туалет. С водой, бумагой, мылом, вентиляцией”.

Благодаря этой системе, человек, погулявший по центру или посетивший кафе, без проблем находит чистый и бесплатный туалет.

В Петербурге этот элемент инфраструктуры воспринимается как такая же неотъемлемая часть городского комфорта, как лавочки или урны, а не как возможность для извлечения сиюминутной прибыли.

Логика контраста и народное мнение

Подобный контраст поражает: когда привыкаешь к цивилизованному решению в Петербурге, столичная реальность кажется “дикой”.

Возникает ощущение, что городская среда делится на две части: одна для туристов — парадная и безупречная, а другая — для местных жителей.

Как отмечают некоторые наблюдатели:

“Красивый и ухоженный город — это для туристов. А для жителей он не очень удобен и администрация города с нами не очень-то считается”.

Несмотря на обилие средств, выделяемых на благоустройство, эта “стыдная вещь” остается нерешенной.

В итоге, пока Москва устремляется в будущее с дорогими проектами — новыми линиями трамвая и благоустроенными набережными, — она продолжает спотыкаться о простую бытовую необходимость, решенную в Петербурге на уровне базовой коммунальной услуги.

Этот несоответствующий уровень сервиса в самой сердцевине столицы остается ее самой заметной и неловкой недоработкой.

Автор:

Автор:
Ксения Пронина
Общество
