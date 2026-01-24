Потеря зубов в молодости: что скрывают привычки россиян, и почему Европа улыбается дольше

В России утрата первого зуба происходит, как правило, уже к 20 годам. Это заметно отличается от ситуации в Европе и Соединённых Штатах, где подобные проблемы появляются, когда человеку исполняется примерно сорок лет.

Главную причину подобного разрыва «Газете.Ru» прокомментировал стоматолог-хирург Максим Копылов.

Врач связывает ситуацию прежде всего с привычками, которые не меняются с детства. По его словам, россияне зачастую чистят зубы тем способом, который был распространён у их родителей, не учитывая новые научные подходы.

Визиты к стоматологу для профилактики и регулярные осмотры пока что не вошли в повседневную жизнь большинства жителей страны.

Специалист привёл в пример Швейцарию, где без правильной гигиены полости рта стоматологи даже не приступают к сложному лечению.

Там обязательно проводится профессиональная чистка как минимум дважды в год. Такой подход позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и не доводить дело до серьёзных последствий.

В западных странах серьёзное значение уделяется профилактическим визитам благодаря системе медицинских страховок.

Она обязывает регулярно посещать врача, что делает заботу о зубах постоянной заботой. В России же такие визиты только становятся привычкой, отмечает Копылов.

Он пояснил, что многие жители страны принимают решение обратиться к стоматологу лишь при сильной боли или других острых состояниях.

В результате проблему обнаруживают слишком поздно, когда требуется дорогостоящее вмешательство, несмотря на то, что профилактические меры менее затратны и более эффективны.

Отдельно Копылов предостерёг от иллюзии, будто при необходимости всегда можно воспользоваться искусственными зубами. Специалист подчеркнул, что даже имплантат нуждается в столь же тщательном уходе, как и собственные зубы, а срок его службы пока не превышает полувека наблюдений.

По мнению врача, перемены возможны только благодаря формированию новой привычки ответственно относиться к гигиене.

В этом важную роль должны играть не только сами пациенты, но и медицинские учреждения, чья задача — не просто проводить лечение, но и объяснять значимость регулярной профилактики.

Если россияне начнут уделять больше внимания уходу за ротовой полостью и раннему обнаружению проблем, их шансы сохранить здоровые зубы до 50–60 лет существенно возрастут.

