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«Потому из Питера и уехал»: Хабенский эмоционально объяснил, почему он не живет в родном городе

6 ноября 2024 14:30
«Потому из Питера и уехал»: Хабенский эмоционально объяснил, почему он не живет в родном городе
«Потому из Питера и уехал»: Хабенский эмоционально объяснил, почему он не живет в родном городе
Legion-Media

Артист перебрался в Москву, а северную столицу почти не посещает.

Юрий Башмет однажды рассказал, что Константин Хабенский покинул Санкт-Петербург, не потому, что в Москве у него было больше работы. Артист всем сердцем болел за родной город, но окончательно разочарования в местных чиновниках.

Во время одного из фестивалей, который Башмет организовывал в Петербурге, он отметил слабое участие города в культурном мероприятии, из-за чего многие организационные вопросы пришлось решать самостоятельно, тратя деньги из своего кармана. Хабенский тогда рассказал Башмету, что и сам сталкивался с подобными проблемами, когда пытался получить поддержку на проведение молодежного фестиваля.

«Они ему отказали. Он ушел с резкими словами, сказав, что “Потому из Питера и уехал”. Через какое-то время питерский отдел культуры пообещал Хабенскому поддержку, правда, не в таких масштабах, как он просил».

Этот эпизод оставил у актера неприятные впечатления о культурной политике города, которая уходит корнями еще к Петру I. Хабенский рассказал Башмету, чтр пушка на Петропавловской крепости начала стрелять в полдень лишь через 120 лет после указа Петра I.

Этот случай стал для Хабенского своеобразным символом затяжных и неэффективных решений в городе. Ранее «Городовой» писал о дате начала белых ночей в 2025 года.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургКонстантин Хабенский
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