В каких случаях проводник имеет полное право высадить пассажира из поезда

Некоторые из этих запретов россияне до сих пор не усвоили.

Даже если у вас есть билет, порядок с документами и размер багажа не превышает допустимых норм, вас могут запросто высадить из поезда на середине пути. И будете добираться до места назначения на перекладных. Разбираемся, в каких ситуациях проводница вправе попросить вас освободить место добровольно и выйти на ближайшей станции.

Источник фото: news.ru/Bulkin Sergey/Globallookpress.com

news.ru/Bulkin Sergey/Globallookpress.com

Не высовывайтесь

Во время движения в поезде категорически запрещено высовываться в открытое окно. Даже если очень жарко, ну или любопытно посмотреть, какую местность вы проезжаете, воздержитесь от этой задумки. Даже руку или пятки "проветривать" не стоит. Проводница расценит это не просто как хулиганство, а как потенциально опасное для жизни занятие.

Стоп-кран не трогать

Дергать манящую красную рукоятку на стене можно только в экстренных ситуациях. Просто ради баловства точно не надо. Состав встанет как вкопанный, люди полетят со своих полок, получив переломы. Ну а вы направитесь с вещами на выход.

Ничего не продавать

Если вы станете ходить по вагонам и предлагать пассажирам купить сувениры, открытки, шоколадки, проводница вправе сделать вам замечание. Не отреагируете — пойдете пешком. Продавать что-либо в поезде имеет право только вагоновожатая. Конкурентов-коммерсантов она не потерпит.

Источник фото: news.ru/Bulkin Sergey/Globallookpress.com

Victor Klyushkin/Globallookpress.com

Вонять на всю округу запрещено

Садиться в поезд в грязной и дурно пахнущей одежде нельзя по правилам. Они строго прописаны и действуют уже не первый год. Если вы упали в кучу навоза, торопясь на перрон или же забыли постирать штаны после долгого похода, это сугубо ваши проблемы. Остальные не должны страдать от зловония.

Алкоголики-дебоширы идут лесом

Пить спиртное за пределами вагона-ресторана, курить (даже в тамбуре!), играть в азартные игры, драться и угрожать пассажирам и проводникам нельзя категорически. В случае, если вы решите так поразвлечься, имейте в виду, что прямо из поезда вы отправитесь под конвоем в ближайший полицейский участок. И никакого вам Геленджика.

Высадить НЕ имеют права только в случае болезни пассажира. Даже если на него наперебой жалуются соседи, проводник не сможет сделать ничего кроме как пересадить буйного и больного одновременно в пустое купе.

Источник фото: news.ru/Bulkin Sergey/Globallookpress.com