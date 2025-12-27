Поймут маршрутчики, врачи и таксисты: почему Сергей Бурунов разлюбил Новый год

Новый год — это детский смех, хлопушки, запах мандаринов и обязательная радость. Но что, если за всем этим видится лишь тоска, усиленная трезвым взглядом на жизнь?

Известный актёр Сергей Бурунов, звезда сериалов «Родные» и «Полицейский с рублевки», в интервью для StarHit сделал неожиданное признание: он больше не любит этот праздник. И причина не в загруженном графике, а в той пустоте, которая приходит, когда уходит привычный «шум» юности.

«Так тоскливо! Раньше хоть пьяный был. Было как-то веселее», — прямо говорит Бурунов. Ключ к его нынешнему состоянию — отказ от алкоголя несколько лет назад.

Раньше новогоднее застолье снимало напряжение, создавало иллюзию всеобщего веселья и растворения проблем. Сегодня же, трезвый, он видит праздник без прикрас: суета, формальные тосты, чувство обязательного счастья, которое нужно демонстрировать. Искреннюю радость он находит теперь лишь в глазах детей, которые «носятся с подарками». Для взрослых же, по его мнению, Новый год часто превращается в рутину.

Актер признавался, что после смерти матери и периода безработицы он «начал сильно пить и срываться на родных». Алкоголь был способом заглушить отчаяние. Преодоление этой зависимости стало для него личной победой, но и сняло привычную «анестезию» от праздников. Теперь Новый год для него — не бегство, а время для тихого, возможно, немного меланхоличного подведения итогов.

Признание Бурунова резонирует со многими, кто с возрастом перестаёт чувствовать «новогоднее чудо» или попросту работает в эти дни, как таксисты, врачи, продавцы, водители автобусов и бедняги, которым не повезло с начальством.