Правда ли, что горячий душ вреден: врач дал честный ответ

Многие люди не прочь включить горячую воду на полную мощность, чтобы как следует расслабиться. Пока полноценная жара еще не наступила, горячий душ еще и помогает согреться. Однако немногие знают о том, можно ли назвать такую процедуру полезной. Врач-дерматовенеролог Роман Иванов поделился своим экспертным мнением.

По словам специалиста, с точки зрения здоровья все же лучше принимать более прохладный душ. Дело в том, что горячая воды быстро испаряется с поверхности кожи, что приводит к ее сухости.

Кроме того, под воздействием горячих струй с кожи смываются естественные масла, выделяемые сальными железами. И это плохо, поскольку они помогают удерживать влагу внутри кожи и защищают ее от микротравм и инфекций. Если во время мытья вы используете мыло или средства с щелочными компонентами, негативный эффект будет заметен еще сильнее, сообщил эксперт порталу Sport24.

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