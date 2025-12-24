Городовой / Город / Праздничный хвост «Сапсана»: дополнительные рейсы Москва—Петербург оставили до 11 января
Праздничный хвост «Сапсана»: дополнительные рейсы Москва—Петербург оставили до 11 января

Опубликовано: 24 декабря 2025 17:00
Можно приобрести билеты на поездки сразу после новогодних праздников.

Руководство РЖД сообщило о решении увеличить число рейсов скоростных поездов между Москвой и Северной столицей в начале января.

Теперь для путешественников, которые не успели приобрести билеты заранее, появится больше возможностей уехать сразу после Нового года.

С 27 декабря по 11 января между городами ежедневно будут ходить дополнительные составы. Из Москвы поезд будет отправляться в 11:40 (номер 766), а из Санкт-Петербурга — в 11:00 (номер 763). Все новые рейсы включены в расписание на этот период, чтобы справиться с высоким спросом.

Дополнительные рейсы уже традиционно назначают перед праздничными днями, чтобы облегчить поездки в сезон массовых перевозок.

Общественность регулярно интересуется возможностью уехать в праздничные дни без предварительных покупок билетов.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
