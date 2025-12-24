Праздничный хвост «Сапсана»: дополнительные рейсы Москва—Петербург оставили до 11 января

Руководство РЖД сообщило о решении увеличить число рейсов скоростных поездов между Москвой и Северной столицей в начале января.
Теперь для путешественников, которые не успели приобрести билеты заранее, появится больше возможностей уехать сразу после Нового года.
С 27 декабря по 11 января между городами ежедневно будут ходить дополнительные составы. Из Москвы поезд будет отправляться в 11:40 (номер 766), а из Санкт-Петербурга — в 11:00 (номер 763). Все новые рейсы включены в расписание на этот период, чтобы справиться с высоким спросом.
Дополнительные рейсы уже традиционно назначают перед праздничными днями, чтобы облегчить поездки в сезон массовых перевозок.
Общественность регулярно интересуется возможностью уехать в праздничные дни без предварительных покупок билетов.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».