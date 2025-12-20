Праздники на подходе — «Сапсаны» на подхвате: из Москвы в Петербург пустят дополнительные рейсы

В преддверии приближающихся новогодних каникул железнодорожная компания решила увеличить число скоростных поездов между двумя столицами.
С 27 по 31 декабря добавлены ежедневные рейсы: поезд под номером 766 отправляется из Москвы в 11:40, а поезд с номером 763 выезжает из Петербурга в 11:00.
Как пояснили представители РЖД, продажа билетов на новые рейсы уже открыта. В компании подчеркнули:
«Спрос на билеты в новогодние каникулы мониторим постоянно. При необходимости готовы увеличить количество рейсов или составность поездов».
Ранее сообщалось, что за 16 лет существования маршрута высокоскоростное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом обслужило более 68 миллионов пассажиров.
