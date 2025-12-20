Праздники на подходе — «Сапсаны» на подхвате: из Москвы в Петербург пустят дополнительные рейсы

Новости по теме

К празднику на поезде: РЖД на новогодние праздники запускает свыше 700 дополнительных рейсов

«Поезд Москва﻿ – Санкт-Петербург﻿»: четыре станции метро, которые есть в обоих городах

19 часов в пути и билеты по разрешению: как добирались из петербурга в Москву на поезде в царские времена

Поезд-гигант: двухэтажная «Аврора» готовится к историческому рейсу Москва-Санкт-Петербург

Москва — Петербург с двухметровым комфортом: что изменится в поездах РЖД

