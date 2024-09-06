Прежний Wildberries доживает последние дни: Бакальчук раскрыла судьбу маркетплейса после реформы

Платформа Wildberries вскоре станет не только местом для покупки товаров, но и для продажи услуг. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук на сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов» в рамках ВЭФ, передает корреспондент NEWS.ru. Она добавила, что возможность продавать услуги появится на платформе в ближайшее время.

«Мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров — пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», — отметила Бакальчук.

Ранее она заявила, что большинство людей проводят много времени онлайн — общаются, учатся, слушают музыку и смотрят кино. По ее словам, обсуждать необходимость взаимодействия с гаджетами уже не стоит.

Несмотря на некоторые опасения пользователей и партнеров по поводу объемов персональных данных, которыми владеет платформа, Бакальчук подчеркнула, что бояться этого не нужно.