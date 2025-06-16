Места Петербурга, которые местные обходят стороной: а вот приезжие обожают

Тем, кто хочет увидеть Петербург глазами местных, стоит отбросить путеводители. Жители города редко бывают там, где обычно толпятся туристы.

И хотя именно здесь построены Эрмитаж, Исаакиевский и Медный всадник — настоящая жизнь петербуржцев проходит в других, менее парадных, но куда более душевных местах.

Сначала — куда не ходят

Невский проспект. Знаменитый на весь мир Невский у горожан вызывает скорее усталость, чем восхищение.

Толпы туристов, мимы, уличные музыканты, музеи с билетами за тысячу рублей и рекламный гул колонок — всё это делает проспект местом, куда идут только по необходимости. Иногда — за книгой, иногда — в театр. Или в 7 утра, когда город ещё спит и слышны только шаги и ветер.

Дворцовая площадь и стрелка Васильевского острова. Исторично, монументально — но слишком ветрено и почти всегда перекрыто.

Для прогулок это неуютное пространство, где зонт выворачивает, а маршрут может быть прерван внезапным парадом или мероприятием.

Малая Садовая и Большая Морская. Это улицы «для первых впечатлений». Местные на них не задерживаются: либо идут по делу, либо просто проходят мимо.

Даже у тех, кто здесь учился, к этим улицам остаётся скорее чувство перегруженности, чем привязанность.

А теперь — куда идут с удовольствием

Фонтанка и дворы вокруг улицы Правды. Это настоящий Петербург: дворники с кошками, ковры на просушке, лавочки с разговорами о коммуналке и жизни.

Здесь покупают мороженое в ларьке, сидят на парапете, обсуждают новости у воды — спокойно, неспешно, будто в старом фильме.

Петроградская сторона. Интеллигентный, тихий район с парадными в духе XIX века.

Любимы улицы Льва Толстого и Каменноостровский проспект — здесь всё чинно, ухожено, по-питерски сдержанно. Пока ещё — до того, как район полностью заполонят модные проекты.

Васильевский остров. Особый маршрут — от 6-й до 9-й линий. Это район без глянца: с облупившимися фасадами, редкими туристами, старушками с шопперами и студентами, спешащими на лекции.

Любимое занятие — взять кофе и смотреть на воду у Меньшиковского дворца. Место, где город остаётся собой.

Скверы и тайные сады. Никольский сквер рядом с собором — прохладный даже летом, уютный и почти пустой. Или двор у Пушкинского дома, где — в тишине и зелени — легко представить поэтический Петербург.

Парк Победы на Московской. Один из самых недооценённых парков города. Здесь нет толп, но есть озеро, лодки, тень, ивовые аллеи и дух послевоенной памяти.

Для многих жителей южных районов — это зелёный остров уюта и ностальгии. Не официальное «достопримечательное место», а свой «парк» — как говорят местные.

Зачем туристу знать всё это?

Потому что за пределами маршрутов с путеводителей живёт настоящий Петербург. Он не кричит и не позирует, но шепчет из подворотен, дворов-колодцев и старых ларьков.

И чтобы его услышать, нужно просто сделать шаг в сторону — от толпы, от экскурсии, от маршрута. И город вдруг откроется — не как музей, а как дом.