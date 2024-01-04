Приготовьте горшок для замиокулькаса побольше: после этой подкормки даст десятки побегов

У многих хозяек замиокулькас может годами не давать новых побегов. И вместо обильной копны стрел из горшка торчат лишь три–четыре грустных палки.

Добиться небывалого роста у цветка можно, если подкормить его особым составом. Главный ингредиент найдется в домашней аптечке. Или же можно сходить в ближайший магазин и купить его за копейки.

В пяти литрах воды нужно размешать одну столовую ложку нашатырного спирта. Полученный раствор вливается под корень «долларового дерева» раз в месяц, пишет портал «Садоеж».

Источник фото: Photo by Katka Pavlickova on Unsplash