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Приготовьте горшок для замиокулькаса побольше: после этой подкормки даст десятки побегов

Приготовьте горшок для замиокулькаса побольше: после этой подкормки даст десятки побегов
Чем полить замиокулькас, чтобы дал новые стрелы

Ради чудо-эффекта стоит сходить в аптеку.

У многих хозяек замиокулькас может годами не давать новых побегов. И вместо обильной копны стрел из горшка торчат лишь три–четыре грустных палки.

Добиться небывалого роста у цветка можно, если подкормить его особым составом. Главный ингредиент найдется в домашней аптечке. Или же можно сходить в ближайший магазин и купить его за копейки.

В пяти литрах воды нужно размешать одну столовую ложку нашатырного спирта. Полученный раствор вливается под корень «долларового дерева» раз в месяц, пишет портал «Садоеж».

Источник фото: Photo by Katka Pavlickova on Unsplash

Общество Дом Цветы
4 января 2024 08:45
Мария Саблина
Мария Саблина
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