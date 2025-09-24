«Ясный и острый взгляд» монарха: как очки стали символом дерзости в Российской империи

Царскосельский лицей, знаменитый благодаря Александру Пушкину, выпустил немало выдающихся личностей.
Это престижное заведение, куда поступали дети из дворянских семей, предоставляло гуманитарно-юридическое образование, приравненное к университетскому.
Обучение длилось 6 лет, было бесплатным и, что уникально для того времени, запрещало телесные наказания.
«Кельи» и строгие правила
Воспитанники лицея проводили все 6 лет обучения в его стенах, живя в отдельных комнатках, прозванных Пушкиным «кельями».
Им не разрешалось покидать лицей даже на летние каникулы. Устав учреждения регламентировал многие аспекты жизни лицеистов.
Запреты для юных дворян
- Деньги. Лицеистам запрещалось иметь при себе деньги. Молодой Пушкин, получив сто рублей в подарок, вынужден был отдать их своему дяде Василию Львовичу.
- Книги вне программы. Чтение книг, не входящих в утвержденную программу, также было под запретом.
- Ссоры и высокомерие. Ученикам запрещалось обижать друг друга, спорить или ссориться. Особое внимание уделялось равенству: «Все воспитанники равны как дети одного отца и семейства».
- Проступки и клевета. Совершение проступков, вовлечение в них других и клевета на товарищей строго пресекались.
- Прозвища. Несмотря на официальный запрет на прозвища, это правило, конечно, не соблюдалось. Пушкина называли «Французом», Кюхельбекера —«Кюхлей», а Данзаса — «Медведем».
Почему запрещали очки? Дворянский этикет и дерзость
Один из самых любопытных запретов — на ношение очков. Трудно поверить, что когда-то очки не воспринимались как нечто нормальное. Истоки этого запрета кроются в придворном этикете.
Императору Павлу Первому, например, казалось, что «сквозь стекла очков подданные смотрят на него слишком пристально и, возможно, затевают недоброе дело».
Дворянам не полагалось появляться публично в очках. Разрешалось лишь изредка доставать лорнет, быстро прикладывать его к глазу и тотчас убирать.
Монаршим особам, по этикету, положено было иметь «ясный и острый взгляд», поэтому и их нельзя было застать с оптическим прибором.
Лорнет как символ дерзости
Проблема заключалась в том, что даже лорнеты иногда использовались не по назначению. В «Евгении Онегине» А.С. Пушкин описывает такую сценку:
"…Онегин входит, Идёт меж кресел по ногам, Двойной лорнет скосясь наводит На ложи незнакомых дам".
Пристально разглядывать кого бы то ни было с помощью лорнета считалось неприличным и даже дерзким. Люди с прекрасным зрением, использующие оптический прибор, совершали «неслыханную дерзость», часто для привлечения внимания или проявления щегольства.
Лицейский запрет: избежать «дерзости»
Воспитанникам Царскосельского лицея надлежало избегать любой формы дерзости или поступков, которые могли быть так интерпретированы. Поэтому ношение очков было абсолютно запрещено.
Это приводило к забавным, но порой и неприятным ситуациям, когда лицеистам приходилось щуриться.
Возможно, именно из-за этого Дельвиг, которому в лицее запрещали носить очки, с легкой долей сожаления вспоминал:
«Все женщины казались мне прекрасными. Как я разочаровался в них после выпуска».