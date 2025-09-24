«Ясный и острый взгляд» монарха: как очки стали символом дерзости в Российской империи

Царскосельский лицей, знаменитый благодаря Александру Пушкину, выпустил немало выдающихся личностей.

Это престижное заведение, куда поступали дети из дворянских семей, предоставляло гуманитарно-юридическое образование, приравненное к университетскому.

Обучение длилось 6 лет, было бесплатным и, что уникально для того времени, запрещало телесные наказания.

«Кельи» и строгие правила

Воспитанники лицея проводили все 6 лет обучения в его стенах, живя в отдельных комнатках, прозванных Пушкиным «кельями».

Им не разрешалось покидать лицей даже на летние каникулы. Устав учреждения регламентировал многие аспекты жизни лицеистов.

Запреты для юных дворян

Деньги. Лицеистам запрещалось иметь при себе деньги. Молодой Пушкин, получив сто рублей в подарок, вынужден был отдать их своему дяде Василию Львовичу. Книги вне программы. Чтение книг, не входящих в утвержденную программу, также было под запретом. Ссоры и высокомерие. Ученикам запрещалось обижать друг друга, спорить или ссориться. Особое внимание уделялось равенству: «Все воспитанники равны как дети одного отца и семейства». Проступки и клевета. Совершение проступков, вовлечение в них других и клевета на товарищей строго пресекались. Прозвища. Несмотря на официальный запрет на прозвища, это правило, конечно, не соблюдалось. Пушкина называли «Французом», Кюхельбекера —«Кюхлей», а Данзаса — «Медведем».

Почему запрещали очки? Дворянский этикет и дерзость

Один из самых любопытных запретов — на ношение очков. Трудно поверить, что когда-то очки не воспринимались как нечто нормальное. Истоки этого запрета кроются в придворном этикете.

Императору Павлу Первому, например, казалось, что «сквозь стекла очков подданные смотрят на него слишком пристально и, возможно, затевают недоброе дело».

Дворянам не полагалось появляться публично в очках. Разрешалось лишь изредка доставать лорнет, быстро прикладывать его к глазу и тотчас убирать.

Монаршим особам, по этикету, положено было иметь «ясный и острый взгляд», поэтому и их нельзя было застать с оптическим прибором.

Лорнет как символ дерзости

Проблема заключалась в том, что даже лорнеты иногда использовались не по назначению. В «Евгении Онегине» А.С. Пушкин описывает такую сценку:

"…Онегин входит, Идёт меж кресел по ногам, Двойной лорнет скосясь наводит На ложи незнакомых дам".

Пристально разглядывать кого бы то ни было с помощью лорнета считалось неприличным и даже дерзким. Люди с прекрасным зрением, использующие оптический прибор, совершали «неслыханную дерзость», часто для привлечения внимания или проявления щегольства.

Лицейский запрет: избежать «дерзости»

Воспитанникам Царскосельского лицея надлежало избегать любой формы дерзости или поступков, которые могли быть так интерпретированы. Поэтому ношение очков было абсолютно запрещено.

Это приводило к забавным, но порой и неприятным ситуациям, когда лицеистам приходилось щуриться.

Возможно, именно из-за этого Дельвиг, которому в лицее запрещали носить очки, с легкой долей сожаления вспоминал: