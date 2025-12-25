В Петербурге к 2030 году могут выйти на линии полностью беспилотные трамваи

Планируется, что полностью автоматизированные трамваи начнут курсировать по улицам Санкт-Петербурга к 2030 году.
Об этом сообщил генеральный директор компании «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко в интервью «Деловому Петербургу».
Именно тогда начнутся испытания трамваев без водителя в кабине. Юхненко объяснил, что сейчас развитие подобных маршрутов ограничено действующим федеральным законодательством, так как оно не разрешает движение транспорта без присутствия человека в кабине.
Глава компании также выразил мнение, что электротранспорт должен оставаться под присмотром специалиста. По его словам, многие пассажиры испытывают необходимость видеть водителя за рулём. Как пояснил Юхненко:
«У пассажиров есть, как мне кажется, некий психологический фактор, который не позволяет вывести из кабины водителя.
Лично мне, как пассажиру, гораздо комфортнее, если в кабине трамвая находится человек. Человеку я доверяю — это мой “оберег”».
Городские власти сообщили, что согласны рассмотреть возможность внедрения новых технологий на линии «Славянка», которая недавно начала работу и идёт до района Шушары.
В Комитете по транспорту заявили о готовности начать эксперименты с автоматическими системами управления на этом маршруте, если современные разработки окажутся надёжными и не будут угрожать безопасности людей.
Как подчеркнули в Смольном:
«Если технологии такие появятся, мы готовы их попробовать здесь. Главное, чтобы всё было безопасно для людей».
