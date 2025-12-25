4 шедевра Петербурга, которые стерли с лица земли: вы гуляете по ним каждый день

Здания, которые стерло время.

Улицы Санкт-Петербурга — это многослойный пирог истории, где каждый век оставил свои отпечатки. Однако вместе с развитием города исчезали и целые архитектурные эпохи.

Там, где сегодня доминирует стекло и бетон, а некогда возвышались готические кирхи, барочные храмы и причудливые доходные дома. Это путешествие — попытка восстановить облик города, который ушел в небытие.

Немецкая реформатская церковь: трансформация стиля

На пересечении Большой Морской и набережной Мойки, по адресу Большая Морская, 58, еще полтора века назад доминировала высокая кирпичная кирха.

Построенная в 1865 году для немецкой реформатской общины, она была “настоящим уголком Германии в Петербурге”, украшенным витражными окнами и изящной колокольней.

Однако наступили драматичные 1930-е годы. От первоначальной готической постройки почти ничего не осталось — ее перестроили в строгом духе конструктивизма. Архитекторы Гринберг и Райц превратили церковь в Дворец культуры.

Зрительный зал разместили прямо в бывшем нефе (основном помещении), а колокольню переделали в “башенообразный пилон с огромным витражом”.

С течением времени здание претерпело еще несколько изменений, превратившись в Дворец культуры работников связи, а затем придя в запустение.

Сегодня оно существует в полуразрушенном состоянии — памятник архитектурной перестройки.

Часовня Александра Невского: мозаика в Летнем саду

Туристы, гуляющие по Летнему саду, любуются фонтанами, не подозревая о том, что за оградой располагался нарядный храм. Часовню возвели в 1866 году в память о спасении императора Александра II после покушения Каракозова.

Изначально деревянная, она была быстро заменена каменным вариантом, который сиял “мозаиками и позолотой”. Внутри стены украшали цветным мрамором, а крышу венчала золотая бронза.

Увы, в 1930 году это изящное сооружение разобрали.

“Теперь на ее месте просто часть ограды, и никто уже не помнит, что когда-то здесь возвышалась часовня”.

Спас на Сенной: барокко, уступившее метро

Сенная площадь когда-то была доминантой храмового зодчества благодаря пятиглавому барочному зданию Успения Пресвятой Богородицы — Спасу на Сенной. Построенный в XVIII веке, этот храм, возможно, курировался самим Бартоломео Растрелли.

Внутри находился один из самых богатых иконостасов Петербурга. Несмотря на то что храм неоднократно перестраивался и терял свои первоначальные барочные черты, он оставался духовным центром площади.

В 1961 году его судьба была решена радикально — Спас на Сенной был взорван. Его место занял вестибюль станции метро «Сенная площадь».

“Дом-сказка”: трагедия модерна на Английском проспекте

В 1909 году на углу Английского проспекта и Офицерской улицы (ныне Декабристов) появился доходный дом, моментально получивший прозвище «Дом-сказка» за свой причудливый облик.

Архитектор Александр Бернардацци смешал северный модерн и неорусский стиль. Фасады были облицованы камнем, а угловой эркер поддерживала фигура Феникса, высеченная из камня.

Главным украшением служили майоликовые панно, созданные по эскизам Сергея Малютина. В этом доме жила балерина Анна Павлова.

К сожалению, сказочный фасад не выдержал суровых испытаний: зимой 1942 года, во время блокады, в здании вспыхнул пожар, и “фасад рухнул”.

На его месте выросло типичное здание сталинской эпохи — без былой магии.

Императорские конюшни: вечный ремонт и угроза забвения

Хотя Главные императорские конюшни на Конюшенной площади, 1, все еще существуют, их будущее остается туманным. Созданные еще по указу Петра I в 1720-х годах, они пережили перестройки таких мастеров, как Стасов и Ринальди.

После революции комплекс использовался как гараж НКВД. Сегодня, несмотря на противоаварийные работы, здание продолжает ветшать, поскольку “грунт под ним нестабилен, а стены оседают”.

Петербург хранит память об этих утраченных шедеврах, и “иногда мы проходим мимо обычных зданий и не догадываемся, что здесь когда-то возвышались” архитектурные жемчужины.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.