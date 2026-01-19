«Приятного аппетита» — желать опасно для здоровья: определили, почему стоит отказаться от избитой фразы

Фраза «приятного аппетита» кажется безобидной и привычной, однако специалисты по этикету отмечают, что её уместность зависит от ситуации. Согласно современным нормам, желать «приятного аппетита» может только тот, кто приготовил еду или обслуживает за столом — например, шеф-повар или официант.
В остальных случаях это выражение может восприниматься как нарушение личных границ.
Исторически пожелание пришло из французского языка («bon appétit»), но сами французы используют его крайне избирательно. В офисе, в гостях или при деловом обеде лучше заменить его на более нейтральные фразы:
«Приятного вам обеда!», «Надеюсь, вам понравится!» или просто улыбнуться.
Ещё более спорным вариантом считается усечённое «Приятного!», которое появилось под влиянием польского и украинского аналогов. Оно звучит слишком панибратски и может быть воспринято как фамильярность.
Поэтому для сохранения репутации воспитанного человека лучше использовать классическое пожелание только в самом близком кругу или вовсе отдать предпочтение другим, более тактичным формулировкам.