«Приятного аппетита» — желать опасно для здоровья: определили, почему стоит отказаться от избитой фразы
«Приятного аппетита» — желать опасно для здоровья: определили, почему стоит отказаться от избитой фразы

Опубликовано: 19 января 2026 14:30
еда
«Приятного аппетита» — желать опасно для здоровья: определили, почему стоит отказаться от избитой фразы
Фото: Городовой.ру

Фраза «приятного аппетита» кажется безобидной и привычной, однако специалисты по этикету отмечают, что её уместность зависит от ситуации. Согласно современным нормам, желать «приятного аппетита» может только тот, кто приготовил еду или обслуживает за столом — например, шеф-повар или официант.

В остальных случаях это выражение может восприниматься как нарушение личных границ.

Исторически пожелание пришло из французского языка («bon appétit»), но сами французы используют его крайне избирательно. В офисе, в гостях или при деловом обеде лучше заменить его на более нейтральные фразы:

«Приятного вам обеда!», «Надеюсь, вам понравится!» или просто улыбнуться.

Ещё более спорным вариантом считается усечённое «Приятного!», которое появилось под влиянием польского и украинского аналогов. Оно звучит слишком панибратски и может быть воспринято как фамильярность.

Поэтому для сохранения репутации воспитанного человека лучше использовать классическое пожелание только в самом близком кругу или вовсе отдать предпочтение другим, более тактичным формулировкам.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
