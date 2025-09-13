Продавали за 200 млн, теперь устраивают платные экскурсии: самая популярная коммуналка Петербурга

В самом сердце Петербурга, среди фасадов, которые выглядят как иллюстрации из глянцевого журнала, прячется легенда — самая известная коммуналка города.

Её пытались продать за 200 миллионов рублей. Нет, нули не лишние. Цена космическая, но сама квартира выглядит так, будто её специально сохранили как музей боли, плесени и коммунальных войн.

Элитный дом, неэлитная реальность

Дом — на вид вполне респектабельный. Центр города, пара шагов до Невского, лепнина, широкие окна, арки — та самая петербургская эстетика.

Почти все бывшие коммуналки в этом доме уже давно выкупили и превратили в стильные квартиры. Но внутри именно этой — словно время остановилось на советском коммунальном 1978-м.

Общая площадь квартиры — 213,4 квадрата. В ней пять комнат, две ванные, длинный коридор и ощущение, что каждый сантиметр впитал в себя все конфликты жильцов за последние полвека.

Коммуналка, в которой жил Довлатов

Здесь 30 лет жил Сергей Довлатов. Он писал о ней как о пространстве, где сама реальность напоминает абсурдистскую прозу:

«Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной. Обои возле телефона были испещрены рисунками — удручающая хроника коммунального подсознания».

Эти слова легко представить, если заглянуть внутрь. Кухня — стены выкрашены в странную смесь тёмно-синего и зелёного, оттенок напоминает старую заводскую эмаль. На дверях многослойные коричневые разводы — словно годовые кольца старого дерева. Из стен торчат ржавые трубы, техника в состоянии предсмертного бульканья.

Ванна для смелых

В ванной — отдельная глава хоррора. Плесени столько, что она могла бы претендовать на собственный почтовый индекс. На потолке разводы, пол — в пятнах старой влаги, хромированные когда-то ручки покрыты чёрным налётом. И да, жильцы всё ещё пользуются этой ванной.

В квартире два санузла: один совсем пугающий, другой на первый взгляд «ничего», но это иллюзия — фотографии скрывают ржавчину и трещины.

Импровизированный музей и туры за 2500 рублей

Часть квартиры сегодня уже превратили в подобие музея: собрали предметы советского быта — чайники, старые радиоприёмники, тумбочки, книги. К самому Довлатову эти вещи отношения не имеют, но атмосферу эпохи создают.

В комнату водят туристов. Экскурсия стоит около 2500 рублей с человека. Часть денег получает гид, часть — нынешние владельцы. Ирония в том, что на ремонте общественных помещений они даже не настаивают. Зачем чинить коридоры, если на разрухе можно зарабатывать?

Цена воспоминаний

Откуда же тогда 200 миллионов? Всё просто: продают не стены и не мебель, продают историю. Недвижимость, в котором жил Довлатов. Тот самый длинный коридор, который «метафизически заканчивается уборной».