Продавцы Апраксина двора под прицелом: 400 дел за один только 2025 год

Власти Санкт-Петербурга в этом году усилили контроль над деятельностью самого старого городского рынка. За восемь месяцев на территории Апраксина двора демонтировали 150 квадратных метров построек, возведённых без разрешения, а также изъяли товары нелегального происхождения на сумму более 40 миллионов рублей. Уже к концу марта прошёл наиболее крупный по масштабу рейд, когда при поддержке около 500 сотрудников полиции снесли 31 незаконную торговую точку.

В этот же период забрали почти 200 мешков с одеждой и обувью, изъятых у торговцев. Помимо этого, должностные лица составили 25 административных протоколов о нарушениях законодательства о пребывании иностранных граждан. После усиления контроля обстановка в пределах рынка стала заметно спокойнее, нарушений стало меньше.

По словам представителей Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, после главных проверок попытки незаконного использования городской земли прекратились вплоть до конца года. Единичные случаи противоправных действий фиксировались, но оперативно предотвращались профильными ведомствами. За год правоохранители возбудили около 400 дел по административным нарушениям.

В числе наиболее частых нарушений значится установка рекламных конструкций без разрешения — именно за это в большинстве случаев назначались штрафы и оформлялись протоколы. В Смольном отметили, что основная часть подобных дел приходится на административные проступки, связанные с несогласованной рекламой.

