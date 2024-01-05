Проще некуда: этот торт из копеечных продуктов приготовите за пять минут

Чтобы порадовать близких вкусным десертом, вовсе не обязательно часами возиться на кухне. Существует простейший рецепт торта, на создание которого уйдет всего пять минут. Кроме того, готовится он из дешевых продуктов.

Вам понадобятся:

бананы — 2 шт.,

пряники — 300 г,

сметана не менее 20% жирности — 350 г,

сахарная пудра — 130 г,

молочный шоколад — 60 г.

Пряники необходимо разрезать вдоль на половинки, а бананы порубить на кружочки толщиной в 0,5 сантиметров. Далее смешиваем сметану с сахарной пудрой и приступаем к сборке торта.

Каждый кусочек пряника нужно обмакнуть в крем и выкладывать в форме круга. Как только первый слой будет готов, его следует смазать сметаной.

Выкладывайте слои до тех пор, пока не получится горка. Готовый торт нужно вновь обмазать кремом со всех сторон, полить растопленным шоколадом и убрать в холодильник на восемь часов. Когда пряники пропитаются, то станут похожими на мягкий бисквит, пишет автор Дзен-канала Bon voyage.

Источник фото: KamranAydinov/freepik