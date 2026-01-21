Простейший рецепт куриных потрошков в мультиварке: вся соль в 1 специи

Хотите приготовить сытное и полезное блюдо почти без усилий? Предлагаем рецепт нежных тушёных потрошков в мультиварке. Диетологи ценят такое кушанье за отсутствие лишнего жира — мясо готовится в собственном соку с овощами, становясь очень мягким и ароматным.
Ингредиенты
- Куриные желудки — 1 кг
- Куриные сердечки — 500 г
- Лук репчатый — 3 шт. (крупные)
- Морковь — 3 шт. (средние)
- Лавровый лист — 2 шт.
- Тимьян сушёный — щепотка (но именно эта специя раскрывает вкус потрошков).
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
Приготовление
Шаг 1. Подготовка. Тщательно промойте желудки и сердечки под холодной водой. Очистите лук и морковь. Лук нарежьте крупными полукольцами, морковь — толстыми кружочками или брусочками.
Шаг 2. Закладка. В чашу мультиварки сложите продукты слоями: сначала часть овощей, затем потрошки, оставшиеся овощи сверху. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и тимьян. Важно: воду добавлять не нужно — овощи и мясо дадут достаточно собственного сока.
Шаг 3. Томление. Закройте крышку. Установите режим «Тушение» или «Мясо» на 3 часа. За это время потрошки станут невероятно мягкими, а овощной сок превратится в насыщенный ароматный соус. Готовое блюдо можно подавать с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или гречкой.