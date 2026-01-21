Городовой / Полезное / Простейший рецепт куриных потрошков в мультиварке: вся соль в 1 специи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Копеечное изобретение из бутылки, которое спасет ваш подоконник от потопа: поливать удобно даже под корень Полезное
Карта, что меняла судьбы: в Петербурге под молоток уйдут секреты царских времён Город
В ящике больше не будет хаоса: я нашел семь трюков, чтобы усмирить пакеты Полезное
Завтрак вундеркиндов - овощи да фрукты? Нет: вот что ест Алиса Теплякова и ее десять братьев и сестер Полезное
Шутки в сторону: чем не угодили властям билеты «банка приколов» Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Простейший рецепт куриных потрошков в мультиварке: вся соль в 1 специи

Опубликовано: 21 января 2026 22:15
 Проверено редакцией
мультиварка
Простейший рецепт куриных потрошков в мультиварке: вся соль в 1 специи
Фото: Городовой.ру

Хотите приготовить сытное и полезное блюдо почти без усилий? Предлагаем рецепт нежных тушёных потрошков в мультиварке. Диетологи ценят такое кушанье за отсутствие лишнего жира — мясо готовится в собственном соку с овощами, становясь очень мягким и ароматным.

Ингредиенты

  • Куриные желудки — 1 кг
  • Куриные сердечки — 500 г
  • Лук репчатый — 3 шт. (крупные)
  • Морковь — 3 шт. (средние)
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Тимьян сушёный — щепотка (но именно эта специя раскрывает вкус потрошков).
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Подготовка. Тщательно промойте желудки и сердечки под холодной водой. Очистите лук и морковь. Лук нарежьте крупными полукольцами, морковь — толстыми кружочками или брусочками.

Шаг 2. Закладка. В чашу мультиварки сложите продукты слоями: сначала часть овощей, затем потрошки, оставшиеся овощи сверху. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и тимьян. Важно: воду добавлять не нужно — овощи и мясо дадут достаточно собственного сока.

Шаг 3. Томление. Закройте крышку. Установите режим «Тушение» или «Мясо» на 3 часа. За это время потрошки станут невероятно мягкими, а овощной сок превратится в насыщенный ароматный соус. Готовое блюдо можно подавать с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или гречкой.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью