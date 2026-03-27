Просто нарежьте сосиски и залейте их кефиром: вкусный и простой пирог за три копейки
Просто нарежьте сосиски и залейте их кефиром: вкусный и простой пирог за три копейки

Опубликовано: 27 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Этот пирог получается мягким, сытным и ароматным.

Отличный вариант для быстрого ужина или перекуса. Блюдом поделился автор Дзен-канала "Простые вкусные рецепты".

Ингредиенты

сосиски — 5 шт., кефир — 250 мл, сыр — 200 г, яйца — 2 шт., мука — 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сливочное масло — для смазывания формы

Приготовление

Сначала я нарезаю сосиски кружочками примерно одинакового размера. Перекладываю их в миску и заливаю кефиром. Добавляю яйца и перемешиваю.

Натираю сыр на крупной тёрке и добавляю в массу. Всыпаю просеянную муку с разрыхлителем и тщательно перемешиваю до однородности.

Форму для запекания смазываю сливочным маслом и выкладываю тесто, равномерно распределяя. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут.

Готовый пирог должен хорошо подрумяниться.

Примерное время приготовления: 10-15 минут подготовка + 40 минут на выпекание

Автор:
Александр Асташкин
