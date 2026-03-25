Провайдера в Петербурге оштрафовали на 250 тысяч за «дыру» в фильтрах

Мировой судья участка № 178 в Санкт-Петербурге рассмотрела дело интернет-провайдера и привлекла его к ответственности за нарушение закона «О связи», наложив штраф в 250 тысяч рублей.
7 декабря 2025 года компания допустила сбой: трафик пользователей не прошел через обязательные защитные фильтры ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые каждый провайдер обязан устанавливать для контроля доступа к ресурсам и блокировки запрещенных сайтов.
Нарушение выявила система мониторинга «Агент Ревизор»: центр проверки зафиксировал, что провайдер предоставил доступ к YouTube без записей о прохождении трафика через фильтры, то есть в обход правил.
В суде представитель Роскомнадзора подтвердил факт нарушения, а от провайдера никто не явился.
Судья снизила стандартный штраф по статье, учитывая обстоятельства, но не ниже половины минимума — итогом стал штраф в 250 тысяч рублей, сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединённой пресс–службы судов Петербурга.