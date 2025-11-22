Городовой / Город / Проверяйте свой адрес: где в Петербурге живут «любители» канализационных засоров
Проверяйте свой адрес: где в Петербурге живут «любители» канализационных засоров

Опубликовано: 22 ноября 2025 12:30
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

В центре Санкт-Петербурга зафиксирован самый низкий уровень санитарной культуры среди жителей города.

В текущем году специалисты городского Водоканала часто сталкивались с засорами канализации, причинами которых стали несвойственные для утилизации предметы.

К настоящему моменту почти половина всех подобных случаев (45%) связана с тем, что горожане выбрасывают в унитазы ненадлежащие вещи. Наибольшее количество таких ситуаций зафиксировано в Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах.

Лидирующую позицию в антирейтинге занимает Петроградский район — здесь 64% засоров вызваны нарушением правил пользования канализацией. В Адмиралтейском и Центральном районах показатели также высоки — 52% и 50% соответственно.

Следом идут Невский, Кировский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Приморский и Фрунзенский районы, сообщает пресс-служба петербургского Водоканала.

Сотрудники извлекают из труб не только салфетки, тряпки и средства личной гигиены, но даже наполнители для домашних животных, телефоны и игрушки.

В прошлом среди находок встречались автомобильные покрышки, матрас более метра длиной и игрушка Чебурашка. Работники отмечают, что такие предметы особенно затрудняют обслуживание сетей.

Водоканал регулярно сообщает о новых примерах подобных засоров, делая предупреждения для горожан. В этих сообщениях подчеркивается, что подобное отношение к канализационной системе приводит к частым поломкам.

Юлия Аликова
