Проводники терпеть не могут таких пассажиров: пять раздражающих привычек

На первый взгляд работа проводника кажется весьма интересной и простой: сидишь себе в поезде, периодически предлагая пассажирам чай. Но на деле в этой профессии немало сложностей, и главная из них связана с постоянным взаимодействием с людьми. Вот пять типажей, которые больше всего не нравятся персоналу.

Постоянно что-нибудь крадут

Излюбленным предметом для воровства считаются подстаканники. Но на этом все не заканчивается. Некоторые умудряются прихватить с собой постельное белье. Оказывается, не все пассажиры понимают, что оно не приобретается для дальнейшего пользования, а разово оплачивается на время поездки.

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Курят в тамбуре

Раньше курение допускалось, но сейчас оно уже запрещено. При этом у многих пассажиров по-прежнему осталась такая привычка. Проводников очень отвлекает необходимость делать курильщикам замечания. А еще им не нравятся пассажиры, выпрашивающие разрешение покурить в обмен на шоколадку или чаевые.

Любителям подымить нужно учитывать, что по составу поезда ходит начальник поезда в сопровождении с полицией. При себе у них имеется видеорегистратор, так что если вас заметят курящим, избежать наказания не получится.

Отвлекают разговорами

У проводников на самом деле немало работы, о которой пассажиры могут и не догадываться. Помимо проверки документов и размещения пассажиров, сотрудники следят за порядком в вагонах, а также за работой систем, обеспечивающих поезд. Поэтому им очень не нравится, когда пассажиры начинают донимать их однотипными вопросами о зарплате и личной жизни. Особенно если это делают нетрезвые и буйные пассажиры.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Постоянно капризничают

Часто встречаются такие пассажиры, которые ожидают получить первоклассный сервис по цене самого дешевого плацкартного билета. Они постоянно качают права, вечно недовольны температурой в вагоне и жалуются на скудное меню. Иной раз на решение конфликтной ситуации уходит чересчур много времени, что, конечно же, отвлекает от основной работы и сильно утомляет.

Считают себя умнее других

Часто проводникам встречаются опытные путешественники, которые всем видом пытаются показать свое превосходство. Они знают все законы и свои права, так что нередко могут пожаловаться персоналу на соседа с верхней полки, который решил присесть к ним на нижнюю. Сотрудники отмечают, что с такими людьми бесполезно спорить, поэтому стараются найти решение для потерпевшей стороны, пишет «‎Рамблер».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru