Городовой / Полезное / Сочный пряничный торт без выпечки за 10 минут: просто собираю ингредиенты — и готово
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сочный пряничный торт без выпечки за 10 минут: просто собираю ингредиенты — и готово

Опубликовано: 25 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Городовой ру
Минимум усилий, а результат всегда радует.

Этот торт из пряников получается мягким, нежным и отлично пропитанным. Сметанный крем делает его лёгким, а бананы добавляют приятную сладость и текстуру. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".

Ингредиенты

пряники без начинки — 350 г, сметана 25-30% — 500 г, сахарная пудра — 1-2 ст. л., ванильный сахар — 8 г, бананы — 2-3 шт., шоколад — 40-50 г

Приготовление

Сначала я готовлю крем: смешиваю сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Сладость регулирую по вкусу — пряники сами по себе довольно сладкие.

Бананы нарезаю кружочками. Форму застилаю пищевой плёнкой, чтобы потом легко достать торт. Каждый пряник или его кусочек быстро обмакиваю в крем и выкладываю в форму. Сверху добавляю слой бананов.

Чередую слои пряников и бананов, пока не закончатся ингредиенты. Пустоты заполняю кусочками пряников. Сверху распределяю оставшийся крем, накрываю плёнкой и слегка прижимаю.

Убираю в холодильник минимум на 8 часов, лучше на ночь — за это время торт хорошо пропитается.

Перед подачей поливаю растопленным шоколадом.

Примерное время приготовления: 10 минут + 8 часов на пропитку

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью