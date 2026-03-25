Сочный пряничный торт без выпечки за 10 минут: просто собираю ингредиенты — и готово

Этот торт из пряников получается мягким, нежным и отлично пропитанным. Сметанный крем делает его лёгким, а бананы добавляют приятную сладость и текстуру. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты
пряники без начинки — 350 г, сметана 25-30% — 500 г, сахарная пудра — 1-2 ст. л., ванильный сахар — 8 г, бананы — 2-3 шт., шоколад — 40-50 г
Приготовление
Сначала я готовлю крем: смешиваю сметану с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Сладость регулирую по вкусу — пряники сами по себе довольно сладкие.
Бананы нарезаю кружочками. Форму застилаю пищевой плёнкой, чтобы потом легко достать торт. Каждый пряник или его кусочек быстро обмакиваю в крем и выкладываю в форму. Сверху добавляю слой бананов.
Чередую слои пряников и бананов, пока не закончатся ингредиенты. Пустоты заполняю кусочками пряников. Сверху распределяю оставшийся крем, накрываю плёнкой и слегка прижимаю.
Убираю в холодильник минимум на 8 часов, лучше на ночь — за это время торт хорошо пропитается.
Перед подачей поливаю растопленным шоколадом.
Примерное время приготовления: 10 минут + 8 часов на пропитку
